Southwest Airlines в оставшиеся праздничные дни совершит только треть рейсов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. предупредила, что в ближайшие дни сможет совершать только треть запланированных рейсов из-за ряда операционных проблем и из-за тяжелых погодных условий. Перевозчик принес извинения пассажирам, которых затрагивают отмены.

26 декабря были отменены более 2800 запланированных перелетов, или 70% от их общего количества. 27 декабря ожидается отмена примерно 60% рейсов.

По данным FlightAware, на прошлой неделе американские авиакомпании в общей сложности отменили более 17 тысяч рейсов из-за снегопадов и морозов. В начале нынешней недели авиасообщение в США начало постепенно восстанавливаться.

Однако Southwest Airlines продолжает сталкиваться с проблемами, среди которых руководство компании отмечает неожиданный туман в Сан-Диего, нехватка рабочей силы в Денвере, а также неполадки во внутренней системе. По словам главного операционного директора Southwest Airlines Эндрю Ваттерсона, авиакомпания отменяет такое большое количество рейсов заранее в попытках стабилизировать работу.

Для сравнения: в понедельник Delta Air Lines отменила 9% рейсов, United Airlines Holdings - 5%, American Airlines Group - менее 1%.

В администрации США обеспокоились проблемами Southwest Airlines. "Министерство транспорта США обеспокоено непропорциональным и неприемлемым количеством отмен и задержек рейсов Southwest Airlines, а также неспособностью должным образом обслужить клиентов, столкнувшихся с отменой или задержкой", - говорится в сообщении ведомства.