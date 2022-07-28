Банк "Открытие" начал работу с оценщиком в рамках подготовки сделки с ВТБ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Банк "ФК Открытие" начал работу с оценщиком в рамках подготовки к потенциальной сделке с ВТБ, ее сроки и структура будут обсуждаться после завершения оценки, сообщил журналистам глава "Открытия" Михаил Задорнов.

После введения санкций в отношении крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить "Открытие" к ВТБ. Кроме того, в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма - РНКБ. ЦБ намерен продать "Открытие" по рыночной оценке, сейчас идет обсуждение варианта продажи, говорила в июне глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Ни о сроках, ни о формате у нас представления на сегодняшний день нет. И это не обсуждалось. Что могу сказать: мы работаем с оценщиком", - сказал Задорнов на пресс-конференции в четверг.

Оценщиком выбрана компания "Деловые решения и технологии" (новое название российского офиса консалтинговой компании Deloitte). "Оценку начали на этой неделе, и продлится она, мы предполагаем, примерно два месяца. Сейчас именно эта стадия, а все следующие стадии мы пока не обсуждаем", - заявил Задорнов.

"ЦБ считает, что на сегодняшний день покупатель один, продается группа по рыночной оценке, сейчас делается оценка. Что будет дальше, какие сроки самой сделки, как она будет осуществляться, затем - существует ли банк отдельно, как другие активы группы, это предмет следующего обсуждения после оценки и после самой сделки. Эти этапы мы на сегодняшний день не обсуждали", - сказал он.

"Идет оценка, ждем результатов и обсуждения потенциальной сделки. Как она будет структурирована, к этому разговору вернемся в октябре", - добавил он.

Отвечая на вопрос о перспективах своей работы в "Открытии" после возможной сделки с ВТБ, Задорнов сказал: "Когда я говорил, что мы не строим планы за пределы окончания оценки, я говорил в том числе о своих планах. Я могу точно сказать, что до самой сделки точно я персонально и команда работаем в "Открытии". Что будет дальше, будем обсуждать по мере развития событий".

По данным на конец февраля, в периметр группы "Открытия" входили страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытый лизинг" и ООО "Открытие Факторинг".

Включение в периметр сделки НПФ и страховой компании - пожелание Центробанка, говорил в интервью "Интерфаксу" глава ВТБ Андрей Костин.

"В группе много хороших активов, посмотрим, как будет структурироваться потенциальная сделка. Мы свои соображения выскажем, но решение принимать нашему акционеру", - заявил в свою очередь Задорнов.