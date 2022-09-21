Правительству разрешат внести акции РНКБ в капитал ВТБ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство получит право внести 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в качестве вклада в капитал ВТБ, говорится в заключении правового управления Госдумы к законопроекту (№ 99629-8), который готовится в парламенте ко второму чтению.

После введения санкций в отношении крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Кроме того, планируется, что в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма - РНКБ.

Банк России намерен продать "Открытие" по рыночной оценке, сейчас идет обсуждение варианта продажи. Оценщиком банка выбрана компания "Деловые решения и технологии" (новое название российского офиса консалтинговой компании Deloitte).

Глава ВТБ Андрей Костин в сентябре заявил, что по РНКБ готовится проект законодательных актов, который позволит крымскому банку до конца года войти в периметр группы ВТБ. При этом ожидается, что банк останется самостоятельной единицей, так как у него раскрученный бренд.

РНКБ занимает 27-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" по итогам 2021 года. Собственные средства банка на конец прошлого года составляли 59,6 млрд рублей, активы - 334,8 млрд рублей.