Агротуризм становится драйвером туриндустрии на черноморских курортах. Обзор

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краснодарский край является одним из крупнейших регионов РФ, где набирает популярность направление агротуризма. Только за прошлый год туробъекты посетило почти 1 млн человек, это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

По мнению экспертов, опрошенных "Интерфаксом", данное направление бизнеса имеет хорошие перспективы развития в России, поскольку спрос на этот вид отдыха с каждым годом увеличивается, а цены на подобные туры в разы дешевле, чем в зарубежных странах. Более того, агротуры позволят загрузить курорты Краснодарского края в низкий сезон.

Спрос рождает предложение

"Агро- и винный туризм - сравнительно новое направление, набирающее популярность. В Краснодарском крае за последние 10-15 лет появилось более 100 объектов, среди которых есть как сельскохозяйственные фермы и винодельни, так и чайные плантации и пасеки", - сообщила "Интерфаксу" коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах.

По ее словам, винный туризм набирает свою популярность, в том числе и за счет развития инфраструктуры виноделен, которые вкладывая инвестиции открывают сыроварни и рестораны.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, в настоящее время в регионе открыто более ста объектов агротуризма, треть из них входят в винные туры. Только с начала 2022 года объекты агротуризма посетило более 330 тысяч человек.

"Посещение виноделен уже давно переросло уровень стандартных экскурсий. На винодельнях работают рестораны и гостиницы, детские уголки, улиточные, устричные или козьи фермы. Где-то предлагают экскурсии к памятникам античного периода, где-то конные прогулки, где-то прогулки на яхтах. Сейчас можно говорить, что винный туризм уже стал ядром комплексного туристического предложения, которое включает посещение других гастропредприятий, например сыроварен и ресторанов с аутентичной кухней", - сказал Руппель.

"Туроператоры предлагают комплексные туры, которые позволяют посетить сразу несколько объектов. Такой подход дает возможность показать самобытность региона, его культурные и природные богатства с необычного ракурса и загрузить объекты в межсезонье", - добавил он.

По словам вице-губернатора, отдельным спросом среди туристов пользуются туры на чайные плантации, пасеки и сельскохозяйственные фермы.

Дорожкой винною

Более 20 тысяч гостей в рамках развития направления этногастрономического туризма в текущем году планирует принять группа компаний "Ариант" (владеет виноградниками и винодельнями на Таманском полуострове и в Анапе). По сравнению с прошлым годом прогнозный показатель вырастет на 25%.

"В условиях расширения российского рынка виноделия и ограничения выездов в страны Старого и Нового Света, поток туристов значительно увеличивается. Различные категории гостей выбирают для себя подходящую услугу - от базового знакомства с виноделием и культурой пития, до изучения деталей производства, тонкостей и особенностей эксклюзивных и коллекционных вин", - сообщил "Интерфаксу" представитель группы.

Основной поток посетителей составляют туристы из регионов РФ, прибывшие на отдых в Краснодарский край.

"Экскурсионные программы рассчитаны на любые возможности путешественников. Можно посетить галерею выдержки вин, побывать на мастер-классах, сыграть в винном казино. Возможны индивидуальные туры, включающие посещение крупнейшего питомника виноградных саженцев агрофирмы "Южная", пикник на виноградниках", - добавили в компании.

В поле по записи

По словам члена президиума Альянса туристических агентств, гендиректора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, в некоторых хозяйствах края экскурсии, дегустации расписаны на 2-3 недели вперед.

"Да, людям это очень интересно это направление, поскольку условно в Мурманске или Петербурге вообще нет винных хозяйств. Люди приезжают и первый раз в жизни видят процесс производства вин, смотрят на виноградники, рядом располагаются, как правило, сыродельные хозяйства, лавандовые поля. Я отмечу, что в некоторых хозяйствах на 2-3 недели вперед расписаны экскурсии, дегустации", - сказал эксперт.

В ГК "Ариант" также сообщили, что график посещений объектов заполнен на две недели вперед.

"Мы заранее подготовились к сезону и открыли в мае 2022 года новый дегустационный комплекс, который позволяет принять большое количество гостей. В целом, принимаем в среднем по 50 туристов в день. График посещений заполнен на две недели вперед", - добавили в ГК.

Новые объекты

По словам Руппеля, за последний год в крае появилось несколько новых гастрообъектов.

"Один из них - это сыроварня "On Cheese" в Темрюкском районе. Здесь туристы могут не только продегустировать и приобрести сыр, но и побывать на производстве. А под Новороссийском свои двери для отдыхающих открыла новая винодельня семейного типа "Lifar Wines", которая начиналась с нескольких бочек в своем гараже, а теперь это более 6 гектаров собственных виноградников. К приему первых туристов готовится и винодельня "Скалистый берег" в Анапе", - добавил он.

По словам Мкртчяна, направление агротуризма в Краснодарском крае с годами будет набирать популярность.

"Это будет иметь и в дальнейшем перспективу развития даже с открытием границ, поскольку к примеру за границей эти туры стоят в 2-3 раза дороже, плюс дорога. А это большие деньги", - подытожил Мкртчян.