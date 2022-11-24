На расширение виноградников в России власти направят больше 26 млрд рублей до 2030 года

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Правительство планирует до 2030 года направить более 26 млрд рублей на расширение виноградников, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на первом Российском винодельческом форуме.

"В этом году площадь российских виноградников впервые за новейшую историю достигла 100 тыс. га. Но этого мало. Поэтому мы запустили федеральный проект, цель которого - увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте", - сказала она.

На правительство будет выделять до 3,5 млрд рублей из федерального бюджета ежегодно. Общий объем средств поддержки до 2030 года превысит 26 млрд рублей.

Как отметила Абрамченко, в 2021 году Россия занимала 10 место в мире по объему импорта вина и 8 - по величине рынка вина по объему продаж.

"Российские вина на сегодняшний день занимают примерно 55% внутреннего рынка винодельческой продукции и достойно конкурируют с импортом по качеству. Емкость внутреннего рынка позволяет нарастить производство еще до 400 млн литров российского вина", - сказала вице-премьер.

Для этого нужны новые виноградники и реальная защита виноградопригодных земель, полагает она. Напомнив, что в прошлом году производство винограда в хозяйствах всех категорий выросло более чем на 10%, до 752 тысяч тонн, она сообщила, что в этом году прогнозируется сбор до 760 тысяч тонн.

"В текущем году также фиксируем рост производства винодельческой продукции более 9% к базе 2021 года", - сказала она.

Абрамченко считает важным направлением развития отрасли поддержку частных инвестиций, в частности - программу льготного кредитования винодельческих хозяйств и льготных лизинговых программ. Так, за последние 5 лет только Россельхозбанк профинансировал отрасль на 21 млрд рублей. Оказана поддержка 16 значимым инвестпроектам по виноделию и закладке виноградников.

"Программы льготного кредитования необходимо продолжать и не менять правила в течение всего периода льготного кредитования", - заявила вице-премьер.

Абрамченко также проинформировала участников мероприятия, что премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение проводить винодельческий форум ежегодно.