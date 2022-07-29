Ростехнадзор через суд потребовал приостановить работу обогатительной фабрики Норникеля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Енисейское управление Ростехнадзора по итогам внеплановой проверки обратилось в Норильский городской суд с требованием приостановить деятельность обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" (дочерняя компания ГМК "Норильский никель", где в феврале 2021 года произошла авария с гибелью людей), говорится в сообщении управления.

Внеплановая проверка проводилась для оценки мероприятий по предупреждению аварий, необходимость выполнения которых отражена в акте технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте ООО "Медвежий ручей", произошедшей 20 февраля 2021 года.

"В ходе проверочных мероприятий установлено неисполнение мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию зданий и сооружений ОПО (опасного производственного объекта - ИФ) "Фабрика обогатительная цветных металлов", - говорится в сообщении.

По итогам проверки составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов)

"Материалы административного дела переданы в Норильский городской суд Красноярского края с требованием приостановить деятельность опасного производственного объекта "Фабрика обогатительная цветных металлов" ООО "Медвежий ручей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ЧП, по данным Ростехнадзора, произошло, когда подрядчик занимался монтажом металлоконструкций на кровле здания склада руды. В тот момент обрушились "несущие конструкций узла перегрузки склада с последующим обрушением взаимосвязанных сооружений".

По данным Ростехнадзора, авария стала следствием ненадлежащего контроля за эксплуатацией сооружений. Ведомство также в качестве причин аварии называет нарушения обязательных требований при проведении экспертизы промышленной безопасности, отмечает низкую эффективность производственного контроля и функционирования системы управления промбезопасностью.

Как сообщалось, 20 февраля на объекте ООО "Медвежий ручей" - Норильской обогатительной фабрике - при проведении ремонтных работ по укреплению конструкции здания частично обрушились сооружения дробильного цеха и примыкающей к нему пешеходной галереи. Разрушения затронули площадь около 1 тысячи кв. м. Работы вела подрядная организация "Норильскникельремонт". Погибли три человека, пять рабочих получили травмы.