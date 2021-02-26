Начальник цеха фабрики в Норильске отправлен под домашний арест из-за гибели рабочих

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Норильский городской суд отправил под домашний арест начальника дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Дениса Курбатова по уголовному делу о гибели рабочих при обрушении в одном из цехов предприятия, сообщает в пятницу пресс-служба Красноярского краевого суда.

"Суд избрал меру пресечения в отношении Курбатова - домашний арест по 19 апреля включительно", - говорится в сообщении.

Еще к одному фигуранту дела - сотруднику ремонтно-строительного треста ООО "Норильскникельремонт", производившему ремонтные работы в обрушившемся цехе, Вячеславу Миллеру, суд отказался применять какую-либо меру пресечения. При этом следствие ходатайствовало об аресте обоих фигурантов.

Накануне, 25 февраля, суд в Норильске отправил под домашний арест руководителя Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий Ручей" Александра Цымбала. Следователи также просили заключить его под стражу.

В среду, 24 февраля, были арестованы и отправлены в СИЗО главный инженер управления обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Илья Ананко и начальник отдела по техническому надзору того же предприятия Константин Василенко.

ЧП на фабрике в Норильске

Рано утром 20 февраля в дробильном цехе горно-обогатительной фабрики в Норильске частично обрушились конструкции на площади около 1 тыс. кв. метров. По данным СКР, в это время в здании находились восемь человек. Двое выбрались самостоятельно, спасатели достали четверых пострадавших, один из которых позже скончался в машине скорой. Тела еще двоих рабочих нашли под завалами вечером.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проверку по факту происшествия также проводит прокуратура. По данным надзорного ведомства, обрушение произошло во время ремонтных работ по укреплению конструкций цеха, в которых ранее были обнаружены дефекты.