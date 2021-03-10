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Ростехнадзор нашел более двухсот нарушений на руднике "дочки" Норникеля

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ростехнадзор нашел 206 нарушений промышленной безопасности на объектах рудника "Заполярный" ООО "Медвежий ручей" (дочерняя компания ГМК "Норильский никель"), сообщает пресс-служба ведомства.

Приостановлена эксплуатация 64 технических устройств и четырех зданий рудника. Такое решение принято по результатам выездной проверки, прошедшей в период с 5 февраля по 5 марта.

В частности, отмечается, что компания не выполняла требования по контролю за соблюдением требований промышленной, пожарной и электробезопасности, а также порядок хранения взрывчатых материалов и ведения взрывных работ. Кроме того, "Медвежий ручей" допускал отклонения от технических решений, установленных проектной документацией, и нарушал требования эксплуатации технических устройств с истекшим нормативным сроком службы.

Отмечается также неготовность компании к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

"Материалы о привлечении к административной ответственности юридического лица и должностных лиц ООО "Медвежий ручей" направлены в суд. 16 ответственных работников будут привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов по КоАП РФ может составить 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, 20 февраля на объекте ООО "Медвежий ручей" - Норильской обогатительной фабрике - при проведении ремонтных работ по укреплению конструкции здания частично обрушились сооружения дробильного цеха и примыкающей к нему пешеходной галереи. Разрушения затронули площадь около 1 тыс. кв. метров. Работы вела подрядная организация "Норильскникельремонт". Погибли три человека, пять рабочих получили травмы.

На данный момент Норильская обогатительная фабрика полностью остановлена для ремонта. "Норникель" планирует к 16 марта восстановить одну из двух цепочек переработки на фабрике (по вкрапленной руде) за счет модернизации схемы подачи и переработки.

Ростехнадзор Медвежий ручей

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