Москву и Брянщину предложили подключить к пилоту по маркировке импортного алкоголя

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минфин предложил расширить территорию проведения эксперимента по маркировке федеральными спецмарками импортного алкоголя, включив в нее Москву и Брянскую область. Ведомство сообщило, что подготовило проект такого постановления правительства.

"Решение принято для снижения рисков возникновения сбоев и задержек маркировки ввозимого в Россию алкоголя из-за введенных внешних ограничений, в том числе прибалтийскими странами, где в настоящее время маркируется основной объем алкогольной продукции, ввозимой на территорию России", - говорится в сообщении.

Пока эксперимент проходит в Калининградской, Ленинградской, Смоленской, Московской областях, в Краснодарском крае и Петербурге. Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в нем на добровольной основе.

Госдума 22 марта приняла закон, который разрешает маркировать импортный алкоголь на территории всей страны, а не только в Калининградской области, как это было раньше. Закон дает правительству право право определять территории, на которых проводится эксперимент по маркировке.