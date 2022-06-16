Председатель совета директоров ЦРПТ: государство видит всю цепочку движения товара и создания стоимости

Михаил Дубин в кулуарах ПМЭФ-2022 рассказал о действии системы маркировки в разных отраслях

Председатель совета директоров ЦРПТ: государство видит всю цепочку движения товара и создания стоимости Фото: Пресс-служба

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - На фоне санкций и кризиса в экономике бизнес получил передышку: внедрение некоторых этапов обязательной цифровой маркировки и новые эксперименты были отложены. Между тем, маркировка привела к существенному обелению ряда товарных рынков - шин, табачной продукции, парфюмерии, обуви, уверен оператор системы - "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ, совместный проект USM Алишера Усманова, ГК "Ростех" и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого). О том, как маркировка работает в разных отраслях, и как повлияли на нее ограничения, с которыми столкнулась РФ, рассказал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин в интервью "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2022.

- В 2019 году на Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение о государственно-частном партнерстве с Минпромторгом, фактически дан старт системе маркировки. Как развивалась система эти три года?

- Масштаб системы маркировки с того момента заметно вырос. На сегодняшний день это товары объемом 13% несырьевого ВВП страны, в том числе лекарства, молочная продукция, вода, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, фотоаппараты и шины. В системе накоплен колоссальный объем данных, 52 петабайта - общий доступный объём физической памяти, а количество операций в ней выше, чем, например, у Uber или Netflix. При помощи маркировки создана цифровая модель отраслей: государство понимает, где находятся производители, сколько они выпускают продукции, кто и в каком объеме ввозит в страну товар, где его продает, видит всю цепочку движения каждого товара плюс цепочку создания стоимости, потому что система отражает еще и наценку. Рынки стали абсолютно прозрачными - для потребителя, государства, самого бизнеса.

- Как применяются эти данные?

- Этот массив информации позволяет принимать управленческие решения. Например, было много споров, запускать маркировку лекарств или нет. Практика показала, что это было очень правильное и своевременное решение. Во многом благодаря этой системе удалось наладить распределение вакцин от коронавируса по регионам и не допускать дефицита на фоне пандемии. Сейчас система маркировки является основным источником данных для управленческих решений по лекарственным препаратам. При помощи математических моделей, которые анализируют текущие запасы и прогнозы потребления, выявляется, где возможен дефицит, чтобы направить туда дополнительные партии. Это также контроль наценок. К примеру, в первой половине марта мы видели цифры, показывающие как отдельные участники рынка хотели заработать по полной программе. Все эти случаи подсвечиваются и передаются регуляторам.

Опять же, на рынке лекарств есть специфический момент, которого нет в таком объеме в других отраслях - высокая доля государственных и муниципальных закупок. Мы по соглашению о государственно-частном партнерстве за свой счет оснастили все лечебные организации регистраторами выбытия, это такой аналог касс, но для больниц. Это дает защиту от разных нелегальных схем, когда, например, лекарства, которые покупаются за бюджетные средства, пропадают из больниц и оказываются в аптеках. К сожалению, такое происходило и происходит, но мы это уже отлавливаем. С такими практиками связан ещё один аспект, который невозможно оцифровать: когда пациенты не получают препараты, которые должны получить. С помощью системы цифровой маркировки возможно расследовать такие случаи и установить виновных.

- Как изменилась доля нелегальной продукции в основных товарных группах после введения маркировки?

- Эффекты маркировки видны практически сразу, особенно в тех индустриях, где система запущена полностью, то есть на всех звеньях товарной цепи - в производстве, опте и рознице. Снижение уровня незаконного оборота фиксируется практически по всем товарным группам. По разным оценкам, наибольшее снижение зафиксировано по шинам - вдвое, до 12,6%. Нелегальный оборот парфюмерной продукции сократился на 13%, до 37,8%, обувных товаров - на четверть (с 15% в 2019 году до 11% в 2021 году). Заметно снижение доли нелегальной продукции в табаке - сразу на четверть: с 15,6% в 2019 году до 11,5% в 2021 году. По лекарствам сами производители утверждают, что оборот контрафактных онкопрепаратов сократился в 10 раз.

Фискальный эффект от снижения незаконного рынка - десятки миллиардов рублей дополнительных сборов в бюджет и доходов легальных предпринимателей. В табачной отрасли легализовались 18 фабрик и закрылись 26 нелегальных. За 2021 год количество розничных точек, легально торгующих табаком с соблюдением законодательства о маркировке, возросло на 33% - до 220 тыс. магазинов, то есть рынок становится прозрачным, все начинают работать в легальном поле и по единым правилам.

Объем изъятой из незаконного оборота нелегальной продукции, в том числе благодаря маркировке, вырос в 1,5 раза. Только по сигаретам объем конфиската вырос на 80% - с 20 млн изъятых из незаконного оборота пачек в 2020 году до 36 млн пачек в 2021 году.

Отдельно остановлюсь на молочной отрасли. Темпы обеления существенные. Так, к примеру, по данным государственной статистики, рост производства мороженого в 2021 году составил 17,3% к 2020 году, сыра - 5,4%. Это в том числе может говорить о выходе из тени ряда производителей. А за счет интеграции с "Меркурием" в начале года Россельхознадзор обнаружил 259 предприятий, которые допустили нарушения при обороте сыра, и 256 компаний, нарушивших правила оборота сливочного масла - сырья было закуплено существенно меньше, чем произведено продукции, то есть непонятно из чего сделаны эти сыр и масло. Россельхознадзор провел проверки, и мы видим, что сейчас число нарушителей сокращается.

- Как изменилась работа системы маркировки в условиях санкций? Какие технологии и оборудование были импортными? Нужно ли менять географию поставок, в том числе искать российских поставщиков?

- Если говорить о самой системе маркировки - мы работаем на open source и отечественных технологиях. Более того, мы экспортируем их в соседние государства. С оборудованием для нанесения маркировки также проблем нет, поставщики продолжают отгрузки комплектующих и чернил. Запасы расходных материалов у производителей и поставщиков сформированы. Печать кода маркировки - очень простой процесс, код может быть напечатан практически на любом виде упаковки, обеспечивается должная считываемость кодов, что подтверждается результатами многочисленных тестирований. Если говорить об оборудовании, определены производители в странах, которые не поддерживают санкции, поставки идут. Мы также за свой счет сформировали необходимые запасы оборудования и расходных материалов на ближайшие полгода. Ни дефицита оборудования, ни дефицита расходников нет.

Вместе с тем, мы стали получать обращения от бизнеса с просьбами помочь по вопросам, не связанным с маркировкой. Думаю, многие видели новости, что те или иные отрасли опасаются сложностей из-за дефицита упаковки и расходников. Мы включились в эту работу и создали "горячую линию" для помощи бизнесу в поиске новых поставщиков. Также запустили "Честное сообщество" - онлайн-площадку, где компании могут напрямую взаимодействовать как между собой, так и с интеграторами, поставщиками.

- Изменилась ли оценка инвестиций в создание системы маркировки или же сумма остается прежней - как было предусмотрено в соглашении о ГЧП?

- Соглашение о ГЧП не претерпело изменений: все инвестиции в систему делаются ЦРПТ из собственных средств, поддерживается и развивается система в масштабе страны также на эти средства. Всего же за срок партнерства, рассчитанного на 15 лет, ЦРПТ вложит в систему более 220 млрд рублей. Это прямая экономия для государства, которое при этом получает эффективный инструмент контроля за отраслями, обеления рынков, поиска нарушителей, повышения собираемости налогов, предупреждения дефицита товаров. Не буду скрывать, что у нас есть определённое отставание от планировавшихся сроков окупаемости проекта. Это произошло из-за переноса сроков маркировки по ряду направлений. Но от своих обязательств мы не отказываемся, все инвестиции делаем в полном объеме.

- В табачной отрасли готовится единое регулирование на основе данных маркировки. Готова ли к этому система?

- В соответствии с законопроектом Минфина предполагается, что регулирование табачного рынка будет осуществляться на базе работающей системы маркировки, которая распространяется на табачную продукцию. На сегодняшний день система позволяет в полной мере отслеживать объемы производства и потребления табачной продукции в РФ, видеть товарные остатки, динамику стоимости, эффективно бороться с серым рынком, мы готовы передавать и хранить все необходимые данные, которые нужны государству для обеспечения полного контроля за рынком и для развития регулирования отрасли. Использование системы позволит обеспечить комплексный подход к контролю за выпуском, логистикой, продажами табачной продукции в стране, повысить собираемость акцизов и в перспективе обеспечить бесшовный переход к внедрению в стране цифрового акциза. Аналогичный комплексный подход уже используется в эксперименте по цифровой маркировке пивной продукции.

- Как проходит эксперимент по маркировке пива? Когда будет целесообразно расширять эксперимент на весь алкоголь?

- Решение о том, когда и на какую продукцию вводить маркировку, - за Минпромторгом и правительством. Эксперимент по пивной продукции проходит успешно. В рабочую группу пилотного проекта уже вошли 252 компании, в том числе 141 производитель и 24 импортёра. Кроме того, к эксперименту присоединились 285 партнёров - 151 системный интегратор производства, 14 интеграторов в сегменте розницы и HoReCa, 18 таможенных складов и логистических центров, а также 101 типография. При этом мы видим, что на рынке сейчас происходят изменения: меняются компании, их собственники, кто-то укрупняется. Когда рынок немного стабилизируется и стартует обязательная маркировка, это принесет фискальный эффект и обелит рынок.

- В целом, по оценке ЦРПТ, целесообразно ли сейчас начинать новые эксперименты, в каких товарных группах?

- Повторюсь, решения о старте цифровой маркировки принимает регулятор. С нашей стороны подготовка к новым экспериментам идет - готовится инфраструктура, ведется работа с компаниями. На фоне смягчения требований техрегулирования и моратория на проверки государство имеет эффективный инструмент контроля за рынками и барьер от нелегальной продукции.

- Как идет интеграция систем маркировки со странами ЕАЭС?

- Сейчас мы работаем во всех странах ЕАЭС и в Узбекистане - в этих странах маркировка внедряется на основе российского опыта и отечественных решений. То есть речь идет об эффективном экспорте российских технологий. На наднациональном уровне было принято решение о маркировке уже семи товарных групп (обувь, товары легкой промышленности, шины, духи и туалетная вода, фототехника, молоко, упакованная вода) и этот перечень будет расширяться. По мере присоединения наших партнеров по ЕАЭС к данным решениям обеспечивается взаимное признание средств идентификации, что позволило унифицировать подходы к маркировке и обеспечить прослеживаемость и прозрачность трансграничной торговли.