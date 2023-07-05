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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Срок подачи заявок на эксперимент по маркировке импорта алкоголя предложили продлить

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает продлить с 1 августа 2023 года до 31 марта 2024 года предельный срок подачи уведомления на участие в эксперименте по маркировке федеральными спецмарками алкогольной продукции, которая помещается под процедуру таможенного склада.

Проект такого постановления правительства размещен на сайте подготовки нормативно-правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, срок нужно продлить, потому что "в настоящее время существует устойчивая тенденция как к увеличению количества участников эксперимента, так и в расширению территории его проведения". В частности, с 21 июня 2023 года в перечень регионов, участвующих в эксперименте, был включен Татарстан.

Продление срока нацелено на полноценную реализацию эксперимента, который проводится с 1 июня 2021 года по 31 мая 2024 года.

Сейчас маркировка алкогольной продукции федеральными спецмарками в рамках эксперимента проводится в Москве, Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областях, Краснодарском крае и Татарстане. Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в нем на добровольной основе.

Закон, который разрешает маркировать импортный алкоголь на территории всей страны, а не только, как было ранее, в Калининградской области, был принят в 2022 году. Он дает правительству право определять территории, на которых проводится эксперимент по маркировке импортного алкоголя.

Калининградская область Татарстан Минфин
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