Девелопер Etalon сократил квартальные продажи на 61%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group во II квартале 2022 года сократил продажи на 61% в годовом измерении, до 9,638 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Объем реализованной недвижимости упал на 57%, до 55,036 тысячи кв. м.

По итогам I полугодия продажи группы сократились на 29% по сравнению с показателем за I полугодие 2021 года, до 29,319 млрд рублей, общий объем реализованной недвижимости уменьшился на 35%, до 143,475 тыс. кв. м. Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости возросла на 30%, до 291,3 тыс. рублей.

В общей сложности в первом полугодии текущего года компания ввела в эксплуатацию 235 тыс. кв. м. Чистый корпоративный долг по состоянию на 30 июня 2022 года составил 6,1 млрд рублей.

"Несмотря на хорошую динамику показателей в начале года, во втором квартале мы наблюдали замедление продаж на фоне роста ставок и неопределенности на рынке, а также в связи с ограниченным предложением недвижимости, - прокомментировал через пресс-службу глава Etalon Group Геннадий Щербина. - В рамках развития текущего земельного банка мы планируем до конца года вывести на рынок еще около 700 тыс. кв. м, что, в совокупности со снижением ставки по льготной ипотеке, позволит обеспечить динамичный рост показателей и компенсировать сокращение продаж во втором квартале 2022 года. Компания намерена продолжать пополнение портфеля проектов в ключевых регионах присутствия и на новых рынках, а также предпринимать дальнейшие шаги по повышению эффективности бизнеса, для того чтобы наш продукт был доступен большему числу потребителей".

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. По итогам 2021 года группа реализовала 446,48 тыс. кв. м недвижимости. По данным сайта группы, крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.