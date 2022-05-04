"Система" нарастила эффективную долю в девелопере Etalon Group до 48,8%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" нарастило долю в девелопере Etalon Group до 48,8% с 29,8%, говорится в сообщении корпорации.

В рамках сделки дочерняя структура АФК - АО "Система Финанс" - за 4,5 млрд рублей приобрела 72 млн 854 тыс. 619 ГДР девелопера.

Сделка была реализована в результате прекращения действия соглашения о беспоставочном свопе в отношении ГДР Etalon Group, заключенного в мае 2021 года между АФК "Система" и ее финансовым партнером.

Соглашение было заключено с Альфа-банком (тогда "Система" приняла участие в допэмиссии Etalon Group на $38,5 млн с использованием банковского финансирования через инструмент equity swap).

По условиям соглашения банк приобрел в совокупности до 20% капитала Etalon Group. Соглашение предполагало переход к банку голосующих, но не имущественных прав на бумаги (право на получение дивидендов было у "Системы"). Соглашение было заключено сроком на 30 месяцев.

В АФК "Система" отказались комментировать причины, по которым действие соглашения было прекращено раньше срока.