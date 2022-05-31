Финский YIT продал девелоперу Etalon строительный бизнес в РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Финский строительный концерн YIT закрыл сделку по продаже своего российского бизнеса ("ЮИТ Россия") девелоперу Etalon Group, сообщает пресс-служба YIT.

"Мы очень рады объявить о завершении продажи. Наш бизнес в России столкнулся с беспрецедентными проблемами из-за кризиса на Украине, и продажа бизнеса дала нам возможность быстрого, контролируемого и полного выхода. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на нашей стратегии и основных направлениях деятельности", - цитирует пресс-служба президента и главного исполнительного директора YIT Маркку Мойланена.

Отмечается, что сделка заняла больше времени, чем предполагалось. При этом продажа была завершена в соответствии с согласованной ценой продажи и другими условиями.

Осенью 2021 года сообщалось, что группа YIT рассматривает возможность продажи своего российского бизнеса. В марте группа YIT заявила о приостановке инвестиций в земельные участки из-за ситуации на Украине. Также девелопер прекратил закупку лесоматериалов в РФ.

В апреле совет директоров девелопера Etalon Group принял решение о приобретении у финского строительного концерна YIT его российского бизнеса. Сумма сделки - 4,597 млрд рублей.

По условиям соглашения сторон, в распоряжение Etalon Group переходит земельный банк "ЮИТ Россия", который включает 19 проектов в стадии проектирования и строительства в Москве и Московской области, Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени. Чистая реализуемая площадь портфеля проектов "ЮИТ Россия" - более 0,6 млн кв. метров.

YIT – крупный игрок на рынке строительства жилья в Северо-Западном федеральном округе, работает на территории России с 1961 года. Российское подразделение YIT ("ЮИТ Россия") фокусируется на строительстве жилой недвижимости для среднего класса, как и Etalon Group.

Etalon Group по итогам 2021 года реализовала 446,480 тыс. кв. м недвижимости.