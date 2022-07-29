ВВП Германии зафиксировал нулевой рост в апреле-июне к I кварталу

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года объем экономики Германии не изменился по сравнению январем-мартом, показали предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

В годовом выражении ВВП Германии с поправкой на число рабочих дней вырос на 1,4%.

Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,1% и второго на 1,7%, сообщает Trading Economics.

В первом квартале ВВП вырос на 0,2% в поквартальном выражении и повысился на 3,8% за год.

Объем германской экономики все еще на 0,2% ниже, чем в четвертом квартале 2019 года - то есть в последнем квартале до наступления пандемии коронавируса, сообщило Destatis.

Destatis опубликует окончательные данные о динамике экономики страны во втором квартале 25 августа.

При этом в сообщении статистического ведомства отмечается, что "из-за продолжающегося кризиса COVID-19 и ситуации на Украине данные подвержены большей неопределенности, чем обычно". Это указывает на возможность более сильного пересмотра показателей по сравнению с первоначально объявленными.