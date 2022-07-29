Рост ВВП Италии во II квартале неожиданно ускорился до 1%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Экономика Италии во втором квартале выросла на 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали предварительные данные статистического агентства Istat. В первом квартале квартальный рост ВВП составлял 0,3%.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали лишь незначительное повышение ВВП, на 0,1%.

В годовом выражении итальянская экономика в апреле-июне подскочила на 4,6% вместо ожидавшегося повышения на 3,7%.