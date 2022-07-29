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ВВП Франции вырос на 0,5% во II квартале

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции во втором квартале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем ВВП на 0,2%, сообщает Trading Economics.

В первом квартале французская экономика сократилась на 0,2% в поквартальном выражении.

Потребительские расходы во Франции в июне 2022 года неожиданно увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение на 0,6%.

Франция
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