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Россия в 2022 году может увеличить экспорт продукции АПК до $40 млрд

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россия в этом году может экспортировать продукции агропромышленного комплекса (АПК) на $40 млрд.

"Ожидаем, что объем поставок за рубеж составит порядка $40 млрд", - сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском дне поля в Калининградской области в пятницу.

В 2021 году экспорт составил $37,1 млрд.

Как заявил министр, в этом году отмечается рост поставок практически по всем направлениям. "Увеличились отгрузки масложировой, мясной и молочной продукции, рыбы и морепродуктов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аграрный экспорт вырос на 20%, и мы рассчитываем, что по итогам года положительная динамика сохранится, - сказал он. - Планируем наращивать поставки, в том числе расширяя присутствие в странах Африки, Персидского залива, Юго-Восточной Азии и других государствах".

При этом глава Минсельхоза подчеркнул, что главным приоритетом "было и остается обеспечение внутренней продовольственной безопасности". "Поэтому сохраняем весь набор инструментов, который позволяет в приоритетном порядке обеспечивать собственный рынок, - заявил он. - Экспортные пошлины и квоты доказали свою эффективность, позволили исключить дефицит социально значимой продукции и не допустить резких ценовых колебаний. При этом мы в режиме реального времени следим за ситуацией и при необходимости корректируем регуляторные механизмы".

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"Например, недавнее решение о переводе расчета пошлины на пшеницу с долларов на рубли позволило снизить ее почти на 40%. Кроме того, напомню, что при падении цены на зерно до уровня базовой пошлина станет нулевой. Считаем, что в текущих условиях этот инструмент настроен оптимально и позволяет аграриям сохранять достаточную рентабельность производства", - считает министр.

"При этом Россия, действительно, играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и готова в полной мере использовать свой экспортный потенциал. Подчеркну: мы открыты для сотрудничества и продолжим поставлять качественную продукцию на мировой рынок", - заявил Патрушев.

Минсельхоз РФ
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