Таможенная подкомиссия одобрила корректировку формулы экспортных пошлин на зерно

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле приняла решение о корректировке формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, подсолнечное масло и подсолнечный шрот.

"Цель такой корректировки - снижение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины и перевод ее расчета в рубли", - сообщается в пресс-релизе на сайте Минэкономразвития.

В сообщении не уточняются детали корректировки, кроме планов перевода пошлины в рубли.

Механизм зернового демпфера действует в РФ со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже", и устанавливается в долларах.

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Эта пошлина устанавливается ежемесячно.

Кроме того, действует экспортная пошлина на подсолнечный шрот. Она рассчитывается по специальной формуле - как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой ($185 за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).