Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Минсельхоз снизит экспортную пошлину на пшеницу на 9,9% с 21 сентября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - С 21 сентября экспортная пошлина на российскую пшеницу будет снижена на 9,9%, до 2 668,3 рубля с 2 962,9 рубля за тонну, установленных неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снизится до 2 353,9 рубля с 2 717,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 696,5 рубля с 3 784,4 рубля.

Новые ставки пошлин будут действовать по 27 сентября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $311,9 за тонну пшеницы ($316,8 неделей ранее), $282,8 - на ячмень ($292,5), $317,6 - на кукурузу ($317,6).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах. Такое решение правительство приняло 30 июня. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

В России со 2 июня 2021 года введен механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

Минсельхоз Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%
Военная операция на Украине

Воронежский губернатор сообщил об отправке на Украину 950 добровольцев

Воронежский губернатор сообщил об отправке на Украину 950 добровольцев

Путин призвал к снятию ЕС ограничений на поставку удобрений из РФ для развивающихся стран

Думу попросят ввести льготный период для должников в трудной ситуации

Думу попросят ввести льготный период для должников в трудной ситуации
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 59 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели более 59 тыс. человек
Военная операция на Украине

Белгородский губернатор сообщил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ города Валуйки

Что произошло за день: четверг, 15 сентября

Постпредство РФ расценило резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС как антироссийскую

Кадыров попал под санкции Минфина США

Кадыров попал под санкции Минфина США

Минфин США ввел санкции против Орешкина, бывшего и нынешнего глав НРД и гендиректора НСПК

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });