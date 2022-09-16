Минсельхоз снизит экспортную пошлину на пшеницу на 9,9% с 21 сентября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - С 21 сентября экспортная пошлина на российскую пшеницу будет снижена на 9,9%, до 2 668,3 рубля с 2 962,9 рубля за тонну, установленных неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снизится до 2 353,9 рубля с 2 717,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 696,5 рубля с 3 784,4 рубля.

Новые ставки пошлин будут действовать по 27 сентября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $311,9 за тонну пшеницы ($316,8 неделей ранее), $282,8 - на ячмень ($292,5), $317,6 - на кукурузу ($317,6).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах. Такое решение правительство приняло 30 июня. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

В России со 2 июня 2021 года введен механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".