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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна в 2022 г. на уровне 130 млн т

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору зерна в РФ в 2022 году на уровне 130 млн тонн.

"В настоящее время сохраняем наш прогноз на уровне 130 млн тонн, что станет одним из лучших результатов в истории страны. Кроме того, ожидаем хорошую динамику по сахарной свекле, картофелю и овощам - например, с начала года в теплицах и открытом грунте собрано уже 1,3 млн тонн овощной продукции", - сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском дне поля в Калининградской области в пятницу.

Как заявил министр, текущая динамика уборки урожая позволяет рассчитывать на хорошие результаты. "Урожайность зерновых в этом году практически на четверть выше прошлогодней. На данный момент собрано уже более 40 млн тонн зерна, в том числе 33 млн тонн пшеницы". - сказал он.

Аграрии полностью обеспечены необходимыми ресурсами – сельхозтехникой, доступными удобрениями, льготными кредитами.

"Также отмечу, что в настоящее время регионы готовятся к севу озимых культур. Уверен, заложим достойную базу под урожай следующего года", - заключил Патрушев.

Минсельхоз
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