РФ к 28 июля собрала на 11 млн т зерна меньше, чем на аналогичную дату прошлого года

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - РФ к 28 июля собрала 39,9 млн тонн зерна, что на 11 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (50,9 млн тонн), сообщается в материалах Минсельхоза.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 9,4 млн га против 15,4 млн га годом ранее. Урожайность в этом году существенно выше прошлогодней - 42,3 ц/га против 33 ц/га.

В том числе пшеница обмолочена с 7,8 млн га (с 11,3 млн га в 2021 году), намолочено 34,5 млн тонн против 39,2 млн тонн годом ранее. Урожайность составила 44 ц/га (34,6 ц/га). Ячмень убран с 1 млн га (2,5 млн га), намолочено 4,3 млн тонн (7,7 млн тонн) при урожайности 41,3 ц/га (30,9 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с площади 0,7 тыс. га (1,1 тыс. га).

Рапс обмолочен с 273,2 тыс. га (138,9 тыс. га), собрано 712,6 тыс. тонн (373,8 тыс. тонн), урожайность составила 26,1 ц/га (26,9 ц/га).

Сельхозорганизации и фермеры убрали картофель с 8,9 тыс. га (9,9 тыс. га), накопали 249,3 тыс. тонн (282,8 тыс. тонн) при урожайности 279,8 ц/га (285,6 ц/га). Овощи убраны с 33,3 тыс. га (32,7 тыс. га), собрано 330,3 тыс. тонн (343,7 тыс. тонн), урожайность составила 99,2 ц/га (105,2 ц/га).