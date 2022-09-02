Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

РФ во II полугодии 2022 г. готова поставить на внешние рынки до 30 млн т зерна

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия во втором полугодии 2022 года в рамках договоренностей с ООН готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз.

"Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить во втором полугодии 2022 года на внешние рынки до 30 млн тонн зерна. Это позволит поддержать нуждающиеся страны и будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире", - говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркивает Минсельхоз, в условиях глобального продовольственного кризиса роль России как одного из ключевых поставщиков аграрной продукции возрастает.

"Наша страна одна из немногих в мире сможет в этом году показать рост сельхозпроизводства практически по всем направлениям. За счет комплексной и системной работы по вводу земель в оборот, увеличения объемов внесения удобрений, модернизации агропредприятий, наращивания господдержки, которая достигла беспрецедентных масштабов, мы получим высокие урожаи всех основных культур, - прогнозируют в ведомстве. - Сможем не только полностью закрыть внутренние потребности, но и внести существенный вклад в общую продовольственную безопасность, помочь в борьбе с мировым голодом".

Как сообщалось, по оценке Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы, против 121,4 млн тонн (76,1 млн тонн пшеницы) в прошлом году.

Минсельхоз РФ ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

Страны G7 подтвердили стремление отказаться от российской нефти на своих рынках

Работа последней угольной шахты на Шпицбергене продлена на два года

Работа последней угольной шахты на Шпицбергене продлена на два года

Производитель "Ессентуков" нашел альтернативу европейским расходникам

Производитель "Ессентуков" нашел альтернативу европейским расходникам

G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря

G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря

Electrolux уйдет с российского рынка

Решетников объявил, что действие моратория на банкротства прекращается

Решетников объявил, что действие моратория на банкротства прекращается

Льготное кредитование российских системообразующих компаний будет завершено

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Новые тарифы в ОСАГО будут действовать с 13 сентября

Новые тарифы в ОСАГО будут действовать с 13 сентября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });