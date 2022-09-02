РФ во II полугодии 2022 г. готова поставить на внешние рынки до 30 млн т зерна

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия во втором полугодии 2022 года в рамках договоренностей с ООН готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз.

"Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить во втором полугодии 2022 года на внешние рынки до 30 млн тонн зерна. Это позволит поддержать нуждающиеся страны и будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире", - говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркивает Минсельхоз, в условиях глобального продовольственного кризиса роль России как одного из ключевых поставщиков аграрной продукции возрастает.

"Наша страна одна из немногих в мире сможет в этом году показать рост сельхозпроизводства практически по всем направлениям. За счет комплексной и системной работы по вводу земель в оборот, увеличения объемов внесения удобрений, модернизации агропредприятий, наращивания господдержки, которая достигла беспрецедентных масштабов, мы получим высокие урожаи всех основных культур, - прогнозируют в ведомстве. - Сможем не только полностью закрыть внутренние потребности, но и внести существенный вклад в общую продовольственную безопасность, помочь в борьбе с мировым голодом".

Как сообщалось, по оценке Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы, против 121,4 млн тонн (76,1 млн тонн пшеницы) в прошлом году.