Xiaomi во II кв. сократил чистую прибыль почти в 6 раз из-за падения выручки по смартфонам

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Китайский производитель электроники Xiaomi Corp во втором квартале 2022 года сократил чистую прибыль почти в шесть раз главным образом из-за резкого снижения выручки от продаж смартфонов.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в апреле-июне составила 1,39 млрд юаней ($204,8 млн) по сравнению с 8,27 млрд юаней годом ранее.

Выручка Xiaomi сократилась на 20%, до 70,17 млрд юаней, с 87,79 млрд юаней.

Выручка от продаж смартфонов упала до 42,27 млрд юаней с 59,09 млрд юаней, доналоговая прибыль - до 3,66 млрд юаней с 6,99 млрд юаней.

При этом мировые поставки смартфонов Xiaomi в минувшем квартале выросли на 1,5% в поквартальном выражении, до 39,1 млн единиц. По данным Canalys, компания является третьим крупнейшим поставщиком смартфонов в мире с долей рынка 12,6%.

Выручка в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники в минувшем квартале снизилась на 4,3% - до 19,8 млрд юаней. Доходы от интернет-услуг Xiaomi опустились на 0,9%, достигнув 6,97 млрд юаней.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Её продукция представлена более чем в 100 странах.

Акции Xiaomi на торгах в Гонконге в пятницу подросли в цене на 0,17%. С начала года капитализация компании рухнула на 38,3% - до 291,68 млрд гонконгских долларов ($37,2 млрд).