Турпоток в Севастополь за полгода снизился вдвое

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В январе-июне 2022 года Севастополь принял 110 тысяч туристов, что примерно в два раза меньше, чем в первом полугодии 2021 года (219 тысяч), сообщила "Интерфаксу" начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.

"Снижение туристского потока связано с закрытием авиасообщения в ряде аэропортов юга России", - объяснила она.

Сейчас планируемая загрузка коллективных средств размещения Севастополя на август составляет 37%, на сентябрь - 20%.

Правительство Севастополя проработало меры поддержки туристического бизнеса и направило их в Ростуризм и Минэкономразвития. Среди предложений - субсидирование предприятий в размере МРОТ, временное возобновление процедуры оформления льготного кредита на условиях программы ФОТ 3.0.

Ранее турпоток в Севастополь рос ежегодно на 12-13%. В 2021 году город принял около 650 тысяч туристов.

11 аэропортов юга России не работают с 24 февраля, в последний раз запрет на их работу был продлен до 5 августа.