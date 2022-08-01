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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей для закрытых аэропортов юга

Пока они получили 1,3 млрд рублей за март и апрель

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Росавиация внесла в правительство проект распоряжения о продлении мер поддержки закрытых аэропортов юга России на третий квартал 2022 года с дополнительным финансированием 2,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба агентства.

Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты закрыты с 24 февраля из соображений безопасности. В марте-июне правительство выделило им 3,1 млрд рублей поддержки.

По данным Росавиации, фактически на данный момент аэропортам выделено 1,3 млрд рублей за март и апрель. Сейчас проводится второй отбор: перечисление субсидий аэропортам планируется в августе.

Росавиация правительство Анапа Белгород Воронеж Симферополь Ростов-на-Дону
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