Engie увеличила чистую полугодовую прибыль больше чем в два раза

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2022 года чистая прибыль французской энергокомпании Engie (бывшая GDF Suez SA) выросла более чем в два раза, до 5,01 млрд евро против 2,34 млрд евро годом ранее.

EBITDA увеличилась на 44%, до 7,48 млрд евро с 5,18 млрд евро, говорится в отчетности компании.

Выручка подскочила до 43,16 млрд евро с 25,05 млрд евро.

Engie подтвердила прогноз на 2022 год. Компания рассчитывает получить чистую прибыль в размере от 3,8 до 4,4 млрд евро, EBITDA в диапазоне от 11,7 до 12,7 млрд евро.

Также компания подтвердила свою дивидендную политику, пообещав выплачивать минимум 65 евроцентов на акцию за 2021-23 годы, причем дивидендные выплаты будут составлять 65-75% прибыли.

Engie отметила, что значительно сократила зависимость от поставок российского газа. Компания уверена, что дополнительные поставки в рамках новых контрактов с другими странами и прогнозируемое сокращение спроса зимой в 2023 и 2024 годах помогут заменить российский газ и поддерживать необходимые уровни в газохранилищах в случае полной остановки поставок из России.

Капитализация Engie с начала 2022 года снизилась на 6,4% и составляет 28,4 млрд евро.