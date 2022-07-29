Решетников заявил, что объем ввоза товаров по параллельному импорту составил почти $4 млрд

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Объем поставок товаров в РФ в рамках запущенного в начале мая этого года механизма параллельного импорта оценивается почти в $4 млрд, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на заседании Инвестиционного совета Центрального федерального округа в пятницу.

"Работает параллельный импорт: ввезено 307 тыс. тонн товаров почти на $4 млрд", - сказал он.

Решетников также напомнил, что были упрощены процедуры декларирования для импортеров, обнулены импортные пошлины в рамках ЕАЭС на ряд позиций, что помогло сэкономить бизнесу и потребителям 40 млрд рублей. "Разгоняется спрос на программу льготного финансирования критического импорта, вы знаете, объем этой программы 800 млрд рублей", - также отметил глава Минэкономразвития, сообщив, что на сегодняшний день заявок собрано на 650 млрд рублей.

В середине июня Минпромторг РФ оценивал объем ввоза товаров по параллельному импорту в сумму около $2 млрд. В рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (на тот момент глава Минпромторга) сообщал, что основной объем параллельного импорта - "запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и, в том числе, критический импорт - это те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую".

Механизм параллельного импорта предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя как только продажи стартовали в любой стране мира. В РФ он начал действовать в этом году по постановлению правительства, утвержденному 6 мая. Ввозить в рамках параллельного импорта можно те товары, которые вошли в подготовленный Минпромторгом перечень (содержит товары, не производимые в РФ и от поставок которых отказался иностранный производитель).