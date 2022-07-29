Рубль снизился к доллару и евро по итогам последних торгов месяца

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам пятницы, обновив ранее в ходе торгов трехнедельные максимумы. Рубль подешевел на закрытии позиций после завершения налогового периода июля и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 61,62 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 68 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 62 руб. впервые с 11 июля. Евро стоил 62,47 руб./EUR1, подорожав на 70,5 копейки. Ранее евро поднимался выше 63 руб. впервые с 8 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 75,73 копейки - до 62 рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к доллару и евро в пятницу, так как участники рынка выходили из позиций в последний торговый день месяца и в ожидании новостей о планах властей по нормализации курса.

Параллельный импорт

Объем поставок товаров в РФ в рамках запущенного в начале мая этого года механизма параллельного импорта оценивается почти в $4 млрд, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на заседании Инвестиционного совета Центрального федерального округа в пятницу. "Работает параллельный импорт: ввезено 307 тыс. тонн товаров почти на $4 млрд", - сказал он.

В середине июня Минпромторг РФ оценивал объем ввоза товаров по параллельному импорту в сумму около $2 млрд.

Решетников также напомнил, что были упрощены процедуры декларирования для импортеров, обнулены импортные пошлины в рамках ЕАЭС на ряд позиций, что помогло сэкономить бизнесу и потребителям 40 млрд рублей.

Механизм параллельного импорта предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя, как только продажи стартовали в любой стране мира. В РФ он начал действовать в этом году по постановлению правительства, утвержденному 6 мая.

Санкционная тематика

ЦБ РФ в условиях непредсказуемости в реализации санкционных сценариев моделирует разные варианты их воздействия на российские финансовые рынки, заявил регулятор в пятницу.

На данный момент из инфраструктурных организаций финрынка под блокирующими санкциями находится "Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу "Московской биржи"), который с начала июня находится в соответствующем списке Евросоюза. В отношении самой "Мосбиржи" и Национального клирингового центра ЕС санкции не вводил, в американском SDN List нет ни самой биржи, ни компаний ее группы.

В пятницу Forbes сообщил, что ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара в случае прекращения биржевых торгов. Так, по данным источников издания, еще около двух месяцев назад у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой состоялась большая встреча с участниками валютных торгов, на которой обсуждался сценарий введения санкций против Московской биржи и НКЦ. "Это жесткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Московской бирже, - сказал один из собеседников Forbes.

"Санкционные ограничения постоянно меняются. Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев", - заявили в пресс-службе ЦБ, комментируя информацию Forbes.

Фонд национального благосостояния

Счетная палата накануне рекомендовала пересмотреть валютную структуру Фонда национального благосостояния, исключив из нее валюты стран, которые вводили антироссийские санкции.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июля размещено 50 млрд 872,4 млн евро, 5 млрд 491,8 млн фунтов стерлингов, 797 млрд 199 млн японских иен, 309 млрд 720,1 млн китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 319,4 млн рублей.

Комментарии аналитиков

"В пятницу, 29 июля, российский рубль ослаб дополнительно. Есть некоторые признаки того, что динамичный спрос на юань вынуждает рубль отступать. Это отражается и на его позициях в паре с американской валютой. При этом темпы снижения курса рубля вполне здоровые: у "россиянина" все-таки существует прочная опора в виде сохраняющегося профицита торгового баланса, где предложение валюты со стороны экспортеров выше, чем спрос на нее со стороны импортеров", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Потенциал укрепления рубля почти исчерпан. В четверг, 28 июля, рубль пытался приблизиться к отметке 59 за доллар, но вернулся в диапазон 60-61. Обороты торгов остались высокими - около $6 млрд. По всей видимости, продажи валюты экспортерами были компенсированы высоким спросом на валюту, что, возможно, связано с погашением валютного долга. Также не исключено, что могли вырасти покупки валюты для будущего импорта. (. . .) Период налоговых и дивидендных выплат закончен, поэтому потенциала для укрепления рубля сейчас не наблюдается. Однако и высокий спрос на валюту, вероятно, уже удовлетворен, т.к. не исключено, что покупать валюту планировалось именно в налоговый период, когда ее предложение значительно", - полагает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.

"Новое бюджетное правило если и не стучится в двери, то явно задает тон торгам. В четверг динамика пары была продиктована большим спросом на валюту. Можно предположить, что в закупке принимали участие нерезиденты из дружественных стран, которые были допущены к торгам всех секций. Индикатор RSI продолжает находиться в середине коридора и показывает значение 40, что свидетельствует о возможной консолидации. Давление на доллар было ранее связано с кросс-валютными механизмами, сейчас поводья отпустили. Считаю, что данное ослабление рубля было связано с техникой, так как движение больше похоже на третью волну восходящей коррекции в рамках нисходящего тренда. Для слома нисходящего тренда для доллара нужно выходить в диапазон 67-70 рублей. Данный уровень может быть достижим благодаря интервенциям Минфина, большому спросу нерезидентов, снижающейся стоимости нефти и налаживанию импорта. Силу рубля, как и ранее, будет подкреплять высокая экспортная выручка и отсутствие импорта, а также введенные комиссии за хранение валюты на банковских и брокерских счетах", - говорит управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин.

Цены на нефть уверенно растут в пятницу, рынок завершает неделю в плюсе, но покажет снижение по итогам июля.

Давление на котировки оказывают опасения рецессии в мировой экономике и, соответственно, уменьшения спроса на энергоресурсы. В то же время, эксперты предупреждают, что предложение нефти на рынке может оказаться недостаточным.

Цены на нефть

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составляет $110,2 за баррель, что на 2,86% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $100,31 за баррель, что на 4,03% выше итогового значения предыдущей сессии.

С начала июля цена Brent опустилась на 4,6%, а котировки фьючерсов на WTI снизились на 6,8%.

Очередная встреча представителей ОПЕК+ состоится 3 августа. На заседании будет рассматриваться возможность сохранения согласованных ранее темпов нефтедобычи и умеренного увеличения поставок, пишет CNBC со ссылкой на источники.

При этом аналитики отмечают, что странам ОПЕК+ будет непросто увеличить поставки, поскольку многие государства-производители испытывают проблемы с повышением добычи до установленных квот.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,107 рубля, до 61,3101 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3524 рубля, до 62,5695 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в пятницу на 1,0464 рубля по отношению к четвергу и составил 61,3094 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве вырос на 1,0153 рубля и составил 61,4049 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 298,856 млн, из которых $1 млрд 398,227 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 900,629 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,2839 рубля, до 62,4528 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,2584 рубля, до 62,5707 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 412,096 млн, из которых EUR394,113 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 017,983 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 8,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшились на 6 б.п. - 8,39% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 5 б.п. - до 8,43% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 2 б.п. - до 8,42% каждая.