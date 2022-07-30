Япония понадеялась, что США поймут ее решение остаться в сахалинском газовом проекте

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил журналистам, что японская сторона информировала США о том, почему продолжает сохранять доли японских компаний в газовом проекте "Сахалин-2", сообщил телеканал NHK.

Министр сделал это заявление по итогам прошедшей встречи глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США, выразив надежду, что в Вашингтоне "понимают нашу позицию".

Ранее в июле Хагиуда заявлял журналистам, что сахалинские проекты по-прежнему будут иметь важное значение для энергетической безопасности Японии.

"Мы будем решать этот вопрос в сотрудничестве с другими странами G7, прилагая все усилия для обеспечения стабильных поставок энергии", - подчеркивал он.

Японское издание Nikkei также в июле сообщало, что правительство Японии призвало компании Mitsui и Mitsubishi приложить усилия к тому, чтобы сохранить свои доли в российском проекте по сжижению природного газа "Сахалин-2" с приходом нового оператора.

"У компаний есть доли, поэтому мы договорились, что они должны крепко держаться за них", - заявил Хагиуда после встречи с премьер-министром Фумио Кисидой.

По информации издания, японское правительство хочет, чтобы Mitsui и Mitsubishi сохранили доли в "Сахалине-2" ради энергоснабжения страны. Президент РФ Владимир Путин 30 июня текущего года подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

В соответствии с указом, оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов будет заменен на российское ООО. К нему перейдут все права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy, созданное в рамках СРП, подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации.