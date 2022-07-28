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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Shell продолжает поиск приемлемого соглашения о выходе из "Сахалина-2"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Британско-нидерландская Shell продолжает работать над достижением приемлемого соглашения, которое позволит компании выйти из проекта "Сахалин-2" в соответствии со всеми применимыми юридическими требованиями и соглашениями, говорится в отчете компании.

Shell сообщила также, что получила дивиденды от СП по итогам работы за 2021 год.

По проекту "Сахалин-2", где Shell владела 27,5% акций, до 31 марта 2022 г. инвестиция учитывалась как ассоциированная компания по методу долевого участия. После объявления о выходе из СП стоимость инвестиции была оценена как дивиденды с поправкой на риск, объявленные по результатам деятельности проекта за 2021 год, первая часть которых была получена в апреле 2022 года. В результате был признан убыток от обесценения в размере $1,614 млн долларов.

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Shell Сахалин-2
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