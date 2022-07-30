"АвтоВАЗ" примет решения по загрузке площадок в Тольятти и Ижевске в августе-сентябре

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" формирует стратегию развития предприятия и бренда LADA, финальные решения по загрузке производственных площадок в Тольятти и Ижевске будут приняты в августе-сентябре этого года, сообщает в субботу пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на премьер-министра республики Ярослава Семенова.

"По информации компании в рамках разработки концепции развития российского автопрома "АвтоВАЗ" формирует новую индустриальную стратегию, которая направлена на развитие предприятия и бренда LADA. На этапе подготовки этого документа компания оценивает различные сценарии загрузки производственных площадок в Тольятти и Ижевске в интересах всего коллектива Группы "АвтоВАЗ" численностью более 40 тысяч человек", - говорится в сообщении по итогам встречи Семенова с председателем профсоюзной организации Ижевского автозавода ("Lada Ижевск") Виктором Назаровым.

"Финальные решения будут приняты после их утверждения Советом директоров в августе-сентябре 2022 года", - уточняет пресс-служба.

В сообщении подчеркивается, что закрытия производственной площадки в Ижевске не произойдет.

Премьер-министр Удмуртии сообщил, что вопрос трудоустройства сотрудников Ижевского автозавода, которые приняли решение сменить место работы, находится на контроле властей региона.

"В республике есть несколько крупных производственных организаций, которые уже сейчас готовы приять на работу новых сотрудников, в том числе высококвалифицированных специалистов", - сказал Ярослав Семенов.

В настоящее время предприятие находится в режиме простоя, связанного с санкционным давлением на Россию и дефицитом ряда импортных комплектующих. В июне глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что Ижевский автозавод не будет закрыт. Он уточнял "Интерфаксу", что решение о загрузке этой площадки будет принято до конца года.