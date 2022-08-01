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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в августе повышена до 15,987 тыс. руб.

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в августе повышена до 15,987 тысячи рублей за тонну с 8,408 тысячи рублей, на подсолнечный шрот - до 2,265 тысячи рублей с 1 тыс. 783,1 рубля за тонну, сообщил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили на масло - $1,873 тысячи за тонну, на шрот - $304,3 за тонну.

Как сообщалось, правительство РФ приняло постановление о переводе в рубли пошлин на экспорт зерна, подсолнечного масла и шрота. Постановление, подписанное 30 июня 2022 года и размещенное на официальном портале правовой информации, также предусматривает продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тысячи, которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну. Для перевода в рубли в формулу расчета пошлин вводится такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Минсельхоз РФ
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