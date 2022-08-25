Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре снизится почти в 2 раза

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 8 тыс. 621,3 рубля за тонну против 15 тыс. 987,1 рубля за тонну в августе, сообщает Минсельхоз.

Фактически ее размер вернется к показателю июля, который составлял 8 тыс. 408,7 рубля за тонну.

Аналогичная динамика и в пошлине на подсолнечный шрот. В сентябре она снизится до 1 тыс. 578,5 рубля за тонну с 2 тыс. 265,4 рубля в августе. В июле пошлина составляла 1 тыс. 819,1 рубля за тонну.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили на масло - $1 тыс. 583 за тонну, на шрот - $269 за тонну.

Изменение схемы расчета пошлин

Как сообщалось, с июля пошлины рассчитываются в рублях, а не в долларах, как ранее. Постановление, предусматривающее это и подписанное 30 июня 2022 года, также закрепляет продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну. Для перевода в рубли в формулу расчета пошлин введен такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).