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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июле составит 8,4 тысяч рублей за тонну

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз пересчитал в рубли объявленную ранее в долларах экспортную пошлину на подсолнечное масло и шрот на июль.

Как сообщает ведомство, пошлина на подсолнечное масло в этом месяце составит 8408,7 рублей за тонну, на шрот - 1783,1 рубля за тонну.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили на масло - $1800,2 за тонну, на шрот - $312,8 за тонну.

Как сообщалось, правительство РФ приняло постановление о переводе в рубли пошлин на экспорт зерна, подсолнечного масла и шрота. Постановление, подписанное 30 июня 2022 года и размещенное на официальном портале правовой информации, также предусматривает продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1000, которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну. Для перевода в рубли в формулу расчета пошлин вводится такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Минсельхоз РФ
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