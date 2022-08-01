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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:35

"Росагролизинг" увеличил полугодовую выручку по РСБУ почти в 2 раза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" в первом полугодии 2022 года увеличил в годовом измерении выручку по РСБУ почти в два раза, до 4,37 млрд рублей, сообщает компания.

Чистая прибыль выросла до 1,03 млрд рублей против 445,4 млн рублей годом ранее.

Чистый лизинговый портфель "Росагролизинга" составил 91,2 млрд рублей, увеличившись на 16%. Этому способствовало повышение производственных показателей компании, поясняется в пресс-релизе. Так, за полугодие поставки сельхозтехники аграриям увеличились на 39% и составили 5,3 тысячи единиц.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

В 2021 году она поставила аграриям 10,2 тысячи единиц техники на 53 млрд рублей (в 2020 году - 9,7 тысячи на 38,5 млрд рублей). Партнерами компании являются 450 производителей сельхозтехники и оборудования. План по поставкам техники в 2022 году превышает 60 млрд рублей.

Выручка компании в 2021 году составила 3,5 млрд рублей против 2,8 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - 1,2 млрд рублей против 753,1 млн рублей соответственно.

Росагролизинг
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