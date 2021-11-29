"Росагролизинг" в 10 раз увеличил поставки машин белорусского МТЗ аграриям

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - За два года "Росагролизинг" в десять раз нарастил поставки российским аграриям сельхозтехники, выпущенной Минским тракторным заводом, заявил через пресс-службу госкомпании ее гендиректор Павел Косов. Пресс-релиз выпущен после встречи представителей "Росагролизинга" и МТЗ.

В 2019 году для российских сельхозпроизводителей было закуплено 56 машин с МТЗ, в 2021 году - 557.

Рост спроса на белорусскую технику в "Росагролизинге" объясняют запущенной по указу президента Александра Лукашенко в 2019 году льготной программы лизинга "Белорусская. По программе нерезидентам республики предоставляется возможность субсидирования лизинговых платежей при приобретении техники и оборудования белорусского производства за счет бюджета Белоруссии.

"Подобная мера поддержки оказала позитивное влияние на взаимоотношения с белорусскими сельхозмашиностроителями. Так, за неполных три года ее действия "Росагролизинг" поставил на российский рынок 1 427 единиц белорусской техники на 2,9 млрд рублей, среди которой почти 90% приходится на МТЗ, остальная техника - производства "Гомсельмаш", - отметил Косов.

В 2020 году "Росагролизинг" поставил аграриям сельхозтехнику (9723 машины) на 38,5 млрд рублей, что является рекордным показателем за всю ее историю. Это в полтора раза больше показателя 2019 года.