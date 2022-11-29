Объем ввода новых ТЦ в России упал до минимума за последние пять лет

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Объем строительства новых торговых центров достиг минимальных значений за последние пять лет, заявил во вторник директор отдела исследований рынка консалтинговой компании CORE.XP Василий Григорьев.

"В этом году мы увидим очень мало строительства в Москве и регионах - минимальный объем за пять лет", - сказал Григорьев на ежегодной конференции по коммерческой недвижимости Cian CRE.Conf 2022.

По его словам, это связано со сложностями 2022 года. Открытие многих объектов перенесено на 2023-2024 гг.

Григорьев добавил, что последние пять лет в РФ стали строить больше районных ТЦ. Всего с начала года в стране ввели ТЦ общей площадью менее 200 тыс. кв.м, в Москве - менее 50 тыс. кв.м.

Что касается аренды площадей в ТЦ, 34,4% международных компаний ушли с российского рынка, 28,1% - сменили свои вывески на российские, а деятельность 37,5% компаний все еще приостановлена.

"В ближайшие полгода будем видеть их распределение в две другие категории", - подчеркнул Григорьев.

Также среди тенденций эксперт отметил, что в новых сделках категория сервиса и развлечений должна обогнать фэшн-сегмент, который всегда был лидером рынка.

Ранее региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева сообщила, что суммарный объем нового предложения торговой недвижимости в Москве по итогам 2022 года может составить почти 150 тыс. кв.м. Она уточняла, что новый объем будет преимущественно сформирован за счет торговых объектов районного формата.