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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Мантуров сообщил об отрицательной рентабельности у ряда металлургов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - У металлургических предприятий во II квартале сократилась загрузка, у них сократился экспорт, а отдельные компании работают с отрицательной рентабельностью, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина.

"Российские металлурги сейчас работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам. Экспорт во II квартале сократился примерно на 20%. Также наблюдается существенный спад внутреннего потребления. В результате загрузка мощностей по отрасли снизилась в среднем с 93% до 80%. В целом это не самый плохой уровень, но по отдельным заводам ситуация хуже. Сложнее других приходится "Магнитке" - загрузка 62%, по "Северстали" - 72%. Они выпускают преимущественно листовой прокат, по нему и наблюдается наибольшее сжатие спроса", - сказал Мантуров.

"Отчасти черную металлургию выручают стальные полуфабрикаты. Здесь Европа полностью не может отказаться от наших поставок, плюс Китай в I полугодии нарастил закупки более чем в 5 раз и также выросла отгрузка в Турцию, Мексику. Другой вопрос, что маржинальность экспорта не такая, как была год назад. На фоне замедления мировой экономики цены на сталь резко снижаются. Кроме того, на новых для нас рынках металлурги вынуждены искать место и работать с дисконтом. При текущем курсе рубля внешние поставки малорентабельны, а где-то совсем экономически нецелесообразны", - добавил он.

Из-за этого в июне и июле отдельные металлургические компании работали с отрицательной рентабельностью. По словам вице-премьера, это НЛМК, ММК, "Тула-Сталь" (проект акционеров "Промышленно-металлургического холдинга"), "Новосталь-М".

Для "Тула-Стали" Минпромторг и Минфин согласовали механизм компенсации процентных ставок по кредитам в соответствии с апрельским поручением президента. "Это должно вернуть экономику проекта в зону плановой рентабельности", - сказал Мантуров.

По металлам цветной группы ситуация "несколько лучше", отметил он. "Цены на алюминий, медь, никель стабилизировались на уровне конца 2020 года, однако ограничения экспорта в Европу продукции высоких переделов повлияли на снижение загрузки производителей высокомаржинальной номенклатуры - имею в виду профиль, прокат - в среднем примерно на 10%", - сказал он.

Денис Мантуров Минпромторг Владимир Путин ММК Северсталь НЛМК Китай Европа Тула-Стаь Новосталь-М
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