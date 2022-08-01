Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

ГК "Сегежа" готовит третью программу облигаций на 100 млрд рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ГК "Сегежа" утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р объемом 100 млрд рублей, сообщила компания.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

У компании уже есть две программы биржевых облигаций - по 100 млрд рублей каждая. В рамках бессрочных программ облигации могут размещаться на срок до 10 (программа серии 001Р) и до 15 лет (программа серии 002Р).

В декабре 2021 года внеочередное собрание акционеров ГК "Сегежа" утвердило 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Планировалось, что объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых. Поскольку конъюнктура рынка за последние полгода претерпела сильные изменения, компания вышла в мае с выпуском облигаций серии 002P-04R, размещаемым по цене с дисконтом к номиналу.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 47,2 млрд рублей.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" (контролирует 62,2% капитала компании).

Segezha - крупнейший лесопользователь в России, общая площадь арендуемого компанией лесфонда - 15,7 млн га, объем расчетной лесосеки - 22,7 млн куб. м., второй в мире производитель промышленных мешков и многослойной бумаги для упаковки, третий в Европе по объему выпуска пиломатериалов, занимается выпуском фанеры, клееных балок и CLT-панелей.

Основные активы компании расположены на Северо-Западе России (Карелия, Архангельская и Вологодская обл.) и Сибири (Красноярский край и Иркутская область), компания также имеет семь заводов по производству бумажной упаковки в Европе - в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии (Segezha Packaging).

ГК Сегежа Segezha Group АФК Система Европа Карелия Архангельская область Сибирь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производитель чая Lipton уходит из России

Производитель чая Lipton уходит из России

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей для закрытых аэропортов юга

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Мантуров предложил снизить налоги в черной металлургии

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Мантуров предложил проработать закупку метпродукции в госрезерв с возможностью интервенций

Закупки зерна в госфонд России в первый день торгов прошли без результата

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года

Число сделок по передаче долей в строящихся домах в Москве снизилось на 22%

Число сделок по передаче долей в строящихся домах в Москве снизилось на 22%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });