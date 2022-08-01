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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Суд разрешил управляющим Petropavlovsk продать УГМК бизнес золотодобытчика

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Британский суд дал разрешение внешним управляющим золотодобытчика Petropavlovsk запустить продажу его бизнеса "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК), сообщает Bloomberg.

Администраторы "имеют право на получение любого денежного вознаграждения от УГМК", цитирует агентство решение суда.

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УГМК является крупнейшим кредитором Petropavlovsk. В апреле Газпромбанк передал фирме, связанной с УГМК, права требования по кредиту Petropavlovsk на $201 млн с учетом процентов.

Также заявку на покупку бизнеса Petropavlovsk подавала компания Константина Струкова "Южуралзолото". Струков остается крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29%.

Включение Газпромбанка, который был основным кредитором и покупателем золота Petropavlovsk, в санкционный список Великобритании затруднило компании сбыт и обслуживание долга, золотодобытчик начал пропускать платежи по процентам. В апреле Газпромбанк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения $201 млн по кредиту головной компании и $87,1 млн - по кредитным линиям "дочек", а вскоре передал права требования по этим обязательствам новым кредиторам. Однако это не освободило золотодобытчика от досрочного погашения.

В июле в компании были назначены внешние управляющие. Компания ушла с LSE и "Мосбиржи".

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.

Великобритания Petropavlovsk УГМК
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