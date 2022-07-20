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Акции Petropavlovsk исключены из листинга LSE

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Акции Petropavlovsk со среды исключены из листинга LSE, сообщила биржа.

В понедельник Petropavlovsk сообщил, что в компании назначены внешние управляющие, что означает начало процедуры несостоятельности. Вслед за этим компания подала заявление об отмене листинга акций и конвертируемых облигаций на LSE и прекращении торгов акциями на "Московской бирже".

Включение Газпромбанка, который был основным кредитором и покупателем Petropavlovsk, в санкционный список Великобритании затруднило компании сбыт золота и обслуживание долга, золотодобытчик начал пропускать платежи по процентам. В апреле Газпромбанк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения $201 млн с учетом процентов по кредиту головной компании и $87,1 млн – по кредитным линиям "дочек". А вскоре после этого передал права требования по обязательству головной компании фирме, связанной с УГМК, а "дочек" – фирме "Нордик". Однако это не освободило золотодобытчика от досрочного погашения обязательств.

Petropavlovsk привлек консультантов для анализа вариантов выхода из сложившегося положения, включая возможную продажу долей компании в производственных предприятиях. Как сообщил золотодобытчик, он ведет переговоры с двумя потенциальными покупателями.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Константин Струков остается крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29%.

Petropavlovsk LSE
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