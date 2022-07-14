УГМК хочет инициировать банкротство российских "дочек" Petropavlovsk

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Компания "УГМК-Инвест", связанная с "Уральской горно-металлургической компанией", намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве ключевых российских "дочек" золотодобытчика Petropavlovsk: Покровского, Маломырского, Албынского рудников и фирмы "Тэми". Об этом говорится в сообщениях на портале Федресурс.

"УГМК-Инвест" является крупнейшим кредитором головной компании Petropavlovsk. Кредиты обеспечены перекрестными гарантиями, в том числе и с участием производственных активов Petropavlovsk в России, пояснили "Интерфаксу" в золотодобытчике.

До недавнего времени основным кредитором и покупателем Petropavlovsk был Газпромбанк. Включение его в санкционный список Великобритании затруднило компании сбыт золота и обслуживание долга, золотодобытчик начал пропускать платежи по процентам. В апреле Газпромбанк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения $201 млн с учетом процентов по кредиту головной компании и $87,1 млн - по кредитным линиям в "дочек". А вскоре после этого передал права требования по обязательству головной компании "УГМК-Инвесту", а "дочек" - фирме "Нордик". Однако это не освободило золотодобытчика от досрочного погашения обязательств.

Не имея возможности произвести погашение "УГМК-Инвесту", Petropavlovsk принял решение обратиться в суд для назначения внешних управляющих, то есть запустить процедуру несостоятельности в соотве6тствии с британским правом.

"Основаниями для банкротства "дочек", скорее всего, выступает их поручительство по кредиту головной компании, - поясняет управляющий партнер Savina Legal Ольга Савина. - Банкротство "дочек" в российской юрисдикции имеет преимущество перед банкротством головной компании в Великобритании, так как потребует гораздо меньших временных и финансовых затрат. К тому же имущество "дочек" будет реализовано в банкротстве, и "УГМК-Инвест", который скорее всего станет основным кредитором, сможет претендовать на вырученные денежные средства. Также головная компания в банкротстве "дочек" может быть привлечена к субсидиарной ответственности. Соответственно, все, что не будет погашено в банкротстве "дочек", станет требованием в банкротстве головной компании".

На фоне трудностей с обслуживанием долга и сбытом золота Petropavlovsk привлек консультантов для анализа вариантов выхода из сложившегося положения, включая возможную продажу долей компании в производственных предприятиях. По данным "Коммерсанта", приобретением активов интересуется УГМК и основной акционер Petropavlovsk Константин Струков.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% остается Струков.