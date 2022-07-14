Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

УГМК хочет инициировать банкротство российских "дочек" Petropavlovsk

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Компания "УГМК-Инвест", связанная с "Уральской горно-металлургической компанией", намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве ключевых российских "дочек" золотодобытчика Petropavlovsk: Покровского, Маломырского, Албынского рудников и фирмы "Тэми". Об этом говорится в сообщениях на портале Федресурс.

"УГМК-Инвест" является крупнейшим кредитором головной компании Petropavlovsk. Кредиты обеспечены перекрестными гарантиями, в том числе и с участием производственных активов Petropavlovsk в России, пояснили "Интерфаксу" в золотодобытчике.

До недавнего времени основным кредитором и покупателем Petropavlovsk был Газпромбанк. Включение его в санкционный список Великобритании затруднило компании сбыт золота и обслуживание долга, золотодобытчик начал пропускать платежи по процентам. В апреле Газпромбанк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения $201 млн с учетом процентов по кредиту головной компании и $87,1 млн - по кредитным линиям в "дочек". А вскоре после этого передал права требования по обязательству головной компании "УГМК-Инвесту", а "дочек" - фирме "Нордик". Однако это не освободило золотодобытчика от досрочного погашения обязательств.

Не имея возможности произвести погашение "УГМК-Инвесту", Petropavlovsk принял решение обратиться в суд для назначения внешних управляющих, то есть запустить процедуру несостоятельности в соотве6тствии с британским правом.

"Основаниями для банкротства "дочек", скорее всего, выступает их поручительство по кредиту головной компании, - поясняет управляющий партнер Savina Legal Ольга Савина. - Банкротство "дочек" в российской юрисдикции имеет преимущество перед банкротством головной компании в Великобритании, так как потребует гораздо меньших временных и финансовых затрат. К тому же имущество "дочек" будет реализовано в банкротстве, и "УГМК-Инвест", который скорее всего станет основным кредитором, сможет претендовать на вырученные денежные средства. Также головная компания в банкротстве "дочек" может быть привлечена к субсидиарной ответственности. Соответственно, все, что не будет погашено в банкротстве "дочек", станет требованием в банкротстве головной компании".

На фоне трудностей с обслуживанием долга и сбытом золота Petropavlovsk привлек консультантов для анализа вариантов выхода из сложившегося положения, включая возможную продажу долей компании в производственных предприятиях. По данным "Коммерсанта", приобретением активов интересуется УГМК и основной акционер Petropavlovsk Константин Струков.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% остается Струков.

Petropavlovsk УГМК УГМК-Инвест Газпромбанк Великобритания Константин Струков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро упал ниже $1 впервые за 20 лет

Курс евро упал ниже $1 впервые за 20 лет

Комитет Госдумы одобрил законопроект о едином операторе рекламных конструкций

ЕС в течение недели огласит и одобрит новый пакет санкций против России

Кремль оставил за правительством право вводить спецмеры в экономике ради СВО

Нефть Brent подешевела до $97,6 за баррель

США предложили не ограничивать экспорт российской нефти при соблюдении потолка цен

США предложили не ограничивать экспорт российской нефти при соблюдении потолка цен

Минфин РФ представил предложения по новым параметрам бюджетного правила

В РФ запустили пилот по участию белорусских банков в системе гарантирования госзакупок

Минпромторг возобновит программы поддержки спроса на авто объемом 20,7 млрд руб.

Цена Brent поднялась выше $100 за баррель

Цена Brent поднялась выше $100 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });