Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне противоречивых сигналов, поступающих с внешних фондовых и товарных площадок; при этом индекс МосБиржи слегка снизился, а индекс РТС немного подрос.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2177,46 пункта (-0,12%), индекс РТС - 1139,5 пункта (+0,06%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,7%.

Доллар стоит 60,07 рубля (-0,1 рубля).

Подорожали акции "Полюса" (+0,8%), "НЛМК" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Расписки ритейлера X5 Group выросли в начале торгов на 4,4% (до 1401,5 рубля за штуку) после публикации финотчета компании за II квартал 2022 года. X5 Group во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила чистую прибыль в 1,8 раза, до 26,762 млрд рублей (по стандартам IFRS 16). EBITDA компании увеличилась на 28%, до 90,152 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 13,9% против 12,9 годом ранее. Выручка компании во втором квартале выросла на 18,6%, до 647,95 млрд рублей.

Подешевели расписки TCS Group Holding (-0,6%) и OZON (-0,5%), а также акции АФК "Система" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Русала" (-0,2%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в начале торгов вторника демонстрирует смешанную динамику "голубых фишек" на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых фондовых и сырьевых площадок.

В мире

Американские фондовые индексы слабо снизились в понедельник после трех дней подъема. На этой неделе ключевым событием для рынка станет публикация июльского отчета по рынку труда США в пятницу. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидают, что число рабочих мест повысилось на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне. Рынок взял передышку после того, как S&P 500 зафиксировал скачок на 9,1% по итогам июля, что стало для индикатора лучшим месячным приростом с ноября 2020 года. Nasdaq за прошлый месяц прибавил 12,3% - самый сильный подъем с апреля 2020 года, Dow Jones увеличился на 6,7%.

В понедельник Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 52,8 пункта по сравнению с 53 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень за последние два года (с июня 2020 года). Эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 52 пунктов, сообщает Trading Economics. Респонденты WSJ прогнозировали 52,1 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно падают в ходе торгов во вторник. Инвесторы обеспокоены рисками нарастания геополитического кризиса в регионе из-за ожидаемого визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая. Китай ранее грозил США "серьезными последствиями", если все-таки первый за 25 лет визит столь высокопоставленного американского представителя на остров состоится. И хотя в официальной программе Пелоси числятся визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, тайваньские СМИ ранее сообщали, что она прилетит в Тайбэй во вторник вечером.

Гонконгский Hang Seng в 8:30 по московскому времени упал на 2,6%, шанхайский Shanghai Composite - на 2,3%. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 1,43%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,6%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 к 8:38 мск прибавил 0,13%. Резервный банк Австралии (RBA, центробанк страны) поднял ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд в рамках борьбы с инфляцией. Теперь диапазон ставки составляет 1,35-1,85% годовых. С мая RBA поднял ключевую ставку на 175 базисных пунктов. По словам главы ЦБ Филипа Луи, инфляция в этом году достигнет пика в 8% и затем упадет до верхней границы целевого диапазона 2-3% к 2024 году. Во втором квартале потребительские цены в Австралии выросли на 1,8% в поквартальном выражении и на 6,1% в годовом.

Нефть

Вместе с тем цены на нефть пытаются стабилизироваться во вторник утром после резкого падения по итогам торгов предыдущего дня. Рынок обеспокоен перспективами замедления экономического роста, что может негативно повлиять на спрос на топливо. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве во вторник составила $99,9 за баррель, что всего на 0,13% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты опустились в цене на 3,8%, до $100,03 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $93,92 за баррель, что на 0,03% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов упала на 4,8%, до $93,89 за баррель.

Другим событием, оказавшим давление на нефтяные цены, стали статданные из Китая и США по промышленной активности. Индекс активности промышленного сектора в Китае в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост от снижения. В США июльский индикатор деловой активности в производственном секторе хоть и остался выше 50 пунктов, но оказался на минимальной отметке за последние два года - 52,8 пункта. Рынок также ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.