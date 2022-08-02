Чистая прибыль X5 Group во II квартале повысилась в 1,8 раза, до 26,8 млрд руб.

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - X5 Group во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила чистую прибыль в 1,8 раза, до 26,762 млрд рублей (по стандартам IFRS 16).

EBITDA компании повысилась на 28%, до 90,152 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 13,9% против 12,9 годом ранее.

Выручка компании во втором квартале выросла на 18,6%, до 647,95 млрд рублей.

Компания также сообщила, что операционная прибыль во втором квартале составила 51,578 млрд рублей, что на 54,9% больше, чем годом ранее, операционная рентабельность - 8% против 6,1% соответственно.

Согласно пресс-релизу, увеличение чистой розничной выручки во втором квартале произошло на фоне роста торговых площадей на 7,1% и LFL-продаж на 11,7%. LFL-продажи ускорили рост за счет расширения продаж "Пятерочки" и "Перекрестка" на 12,3% и 9% соответственно на фоне ускорения инфляции. Увеличение среднего чека стало основным драйвером роста LFL-продаж, при этом рост LFL-трафика был положительным на уровне 0,6% (год к году), в "Пятерочке" рост составил 0,9%.

Продажи цифровых бизнесов X5 во втором квартале в годовом выражении выросли на 38,4%.

В первом полугодии чистая прибыль Х5 повысилась на 29,7%, до 29,261 млрд рублей, EBITDA - на 21,4%, до 159,7 млрд рублей, рентабельность EBITDA - 12,8% (12,5% в первом полугодии прошлого года).

Выручка ритейлера в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом увеличился на 18,8%, до 1 трлн 252 млрд 180 млн рублей.

Х5 - крупнейший по размеру выручки ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 19 779 магазинов, в том числе 18 558 магазинов "у дома" "Пятерочка", 986 супермаркетов "Перекресток", 26 гипермаркетов "Карусель" и 153 дискаунтера "Чижик".