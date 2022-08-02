Кассация поддержала отказ Тинькофф банку в иске к "Вымпелкому" о высоких ценах на СМС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа во вторник согласился с решением судов нижестоящих инстанций, отказавших Тинькофф банку в иске к "Вымпелкому" на 437 млн рублей о высоких ценах на СМС-рассылки.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил кассацию банка.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 21 апреля оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 28 января отклонил иск кредитного учреждения.

Третьим лицом по делу выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Ранее банк подавал иск к МТС на 1,1 млрд рублей, он связан с решением ФАС в отношении телеком-операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги смс-рассылки. Суд 20 октября 2021 года отказал банку в иске. При этом 22 марта 2022 года и 13 июля апелляция и кассация оставили отказ в силе.

Арбитражный суд Москвы 16 декабря 2021 года отклонил иск Тинькофф банка к "Мегафону" на 677,1 млн рублей о ценах на смс-рассылки. Позже, 14 марта - апелляция и 30 июня - кассация оставили отказ в силе.

Представитель Тинькофф банка ранее подтвердил "Интерфаксу", что иск к "Вымпелкому" также связан с высокими ценами на смс-рассылки.

Иски к операторам по делу ФАС об смс-рассылках подают и другие банки. Так, аналогичный иск к МТС и ЗАО "Связной загрузка" подал банк "Ренессанс кредит", почти на 75 млн рублей, а Совкомбанк - к Tele2 на 136,9 млн рублей.

ФАС в 2019 году признала операторов "большой четверки" - ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл" - виновными в установлении дискриминационных условий на рынке смс-рассылок. Антимонопольная служба выявила, что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались. Представители телеком-компаний сообщали тогда, что не согласны с решением антимонопольного ведомства.