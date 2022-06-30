Суд снова отказал Тинькофф банку в иске к "Мегафону" на 677 млн руб. из-за цен на СМС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в четверг оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций об отказе Тинькофф банку в иске к "Мегафону" на 677,1 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил кассационную жалобу банка.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 14 марта согласился с решением Арбитражного суда Москвы, который 16 декабря 2021 года отклонил иск Тинькофф банка.

Третьим лицом по делу выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

"Мегафон" - не первый оператор, к которому "Тинькофф" подает иск. Ранее банк подавал иск к МТС на 1,1 млрд рублей и к "Вымпелкому" на 436,8 млн рублей, все они связаны с решением ФАС в отношении телеком-операторов, злоупотреблявших монопольно высокой цены на услуги смс-рассылки. Суд 20 октября 2021 года отказал банку в иске к МТС, иск к "Вымпелкому" отклонен 28 января 2022 года.

Ранее источник, знакомый с планами банка, сообщал "Интерфаксу", что "Тинькофф" намерен отправить претензии по делу ФАС ко всем операторам "большой четверки".

ФАС в 2019 году признала операторов "большой четверки" - ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл" - виновными в установлении дискриминационных условий на рынке смс-рассылок. Антимонопольная служба выявила, что условия договоров об оказании услуг смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались. Представители телеком-компаний сообщали тогда, что не согласны с решением антимонопольного ведомства.