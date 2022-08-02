Чистая прибыль российского бизнеса Raiffeisen в I полугодии утроилась

Группа подтвердила, что по-прежнему не исключает выхода из капитала российского Райффайзенбанка

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года чистая прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) выросла втрое в годовом измерении, несмотря на существенные списания из-за событий на Украине и их последствий.

Группа в отчетности подтвердила, что оценивает все стратегические варианты будущего российской "дочки", включая тщательно продуманный выход из капитала Райффайзенбанка.

Сразу после начала конфликта группа приостановила новый бизнес в России, что уже привело к существенному снижению потребительского кредитования с начала года. Число клиентов за первое полугодие сократилось на 28,5%, до 2,9 млн человек. Вместе с тем, как следует из отчетности, второй квартал был успешным для Райффайзенбанка. Российский бизнес показал чистую прибыль в размере 534 млн евро после 96 млн евро в первом квартале.

В целом за полугодие чистая прибыль российского сегмента выросла втрое, составив 630 млн евро против 209 млн евро год назад. Это почти треть чистой прибыли всей группы за отчетный период, которая составила 1,7 млрд евро.

Россия внесла значительный вклад в рост чистых процентных и комиссионных доходов группы в первом полугодии, что связано с увеличением обменных валютных операций российскими клиентами, повышением процентных ставок, укреплением рубля, увеличением объемов кредитования и процентных доходов от операций репо, сказано в отчете. Так, в первом полугодии чистые процентные доходы группы выросли на 691 млн евро, из этого прироста на Россию пришлось 279 млн евро.

Кроме того, во втором квартале на балансе Райффайзенбанка значительно вырос объем клиентских депозитов - с 16,2 млрд евро до 29,5 млрд евро, что связано в том числе с укреплением курса рубля.

RBI сообщил, что увеличил общие административные расходы на 19%, до 1,65 млрд евро. При этом расходы на персонал выросли на 84,2%, составив 894 млн евро. Это произошло в результате роста заработной платы и расходов на социальное обеспечение в России и на Украине, а также интеграции Equa bank в Чехии. Персонал в России вырос более чем на 700 человек, говорится в отчетности. По состоянию на конец июня, в России на группу работали 9,2 тысячи человек.

Группа также сообщила о росте расходов на резервы под геополитические риски в России и на Украине. Так, в январе-июне RBI зафиксировал убытки от обесценения в России на сумму 266 млн евро (годом ранее 22 млн евро), на Украине - 201 млн евро (годом ранее группа восстановила провизии на 1 млн евро). В целом за первое полугодие RBI создала резервы на 561 млн евро, таким образом, на резервы под геополитический риск России и Украины пришлось свыше 80% резервов группы.

"Во втором квартале 2022 года были созданы резервы на возможное понижение рейтингов корпоративных клиентов в связи с перебоями в поставках газа", - указала группа в отчетности.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. Группа ранее заявила, что рассматривает различные варианты действий в отношении российского бизнеса, не исключает ухода с рынка России.

Райффайзенбанк по итогам 2021 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".