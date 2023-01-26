Райффайзенбанк с начала 2023 года не входит в топ-10 по объему депозитов физлиц

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк с первой декады 2023 года не входит в первый десяток российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, его заменил Московский кредитный банк (МКБ), следует из материалов Банка России.

По информации на сайте Райффайзенбанка, сейчас он предлагает физлицам для размещения средств только два продукта: рублевый депозит на срок до года с возможностью выбора срока вклада с фиксированной ставкой 2% с ежемесячной выплатой процентов (условия действуют с 16 января) и накопительный счет с такой же ставкой на ежедневный остаток (условия действуют с 1 октября).

Для сравнения: среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) топ-10 банков по объему депозитов физлиц во второй декаде января составило 8,04%, средняя максимальная ставка по депозитам на срок до 90 дней - 5,94%, на срок от 91 до 180 дней - 6,95%, от 181 дня до года - 7,17%, более года - до 8,01%.

В состав десяти банков, на основе данных которых ЦБ осуществляет подекадный мониторинг среднего арифметического значения максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов), входят также Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Тинькофф банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

В 2022 сообщалось, что австрийский Raiffeisen Bank International "продолжает работу по оценке стратегических вариантов будущего Райффайзенбанка, вплоть до тщательно спланированного ухода из России".

Райффайзенбанк вошел в утвержденный президентом Владимиром Путиным в октябре 2022 года список российских кредитных организаций, на сделки с акциями которых для нерезидентов из недружественных стран установлен запрет, если не получено специальное разрешение президента России.

Как говорилось в презентации материнского Raiffeisen Bank International, группа российского Райффайзенбанка в третьем квартале 2022 года сократила кредитный портфель по МСФО на 5,1% - до 13 млрд евро, средства клиентов - на 13,8%, до 25,4 млрд евро.

За девять месяцев 2022 года кредитный портфель Райффайзенбанка с учетом валютной переоценки вырос на 11,7% (с 11,6 млрд евро по итогам 2021 года), средства клиентов - в 1,7 раза (с 14,8 млрд евро по итогам 2021 года). Этот показатель на 30 июня 2022 года достигал 29,5 млрд евро.

Райффайзенбанк по итогам 2021 года занял 10-е место по размеру активов и 8-е место по объему обязательств перед населением в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".