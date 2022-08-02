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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Грузовой трафик на М11 между Москвой и Петербургом с марта упал на 40%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" отметила снижение трафика грузовиков на платной автотрассе М11 Москва - Петербург в марте-июле на 40%, сообщил председатель правления компании Вячеслав Петушенко.

По его словам, суммарно на всех трассах, находящихся в доверительном управлении госкомпании, трафик вырос за счет увеличения потока легкового транспорта.

В доверительном управлении "Автодора" находятся более 4 тысяч км автотрасс, в том числе более 1,9 тысячи. км платных. Это, в частности, федеральные трассы М1 "Беларусь", М3 "Украина", М4 "Дон", М11 "Нева", Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД, А113), подъездная дорога к аэропорту "Домодедово" (А105) и "Московское малое кольцо" (А-107).

Также "Автодор" строит новую скоростную трассу М12 Москва - Казань.

Автодор М11 Москва Петербург
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